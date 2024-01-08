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Japonya'da Depremler: Ölü Sayısı 161'e Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Depremler: Ölü Sayısı 161'e Yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e yükseldi. Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi. Depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışı nedeniyle hasarlı binalara karşı uyarılar yapıldı.

Japonya\'da Depremler: Ölü Sayısı 161\'e Yükseldi
08.01.2024 - 09:27,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e yükseldi.

NHK'nin haberine göre, İşikava eyaleti yetkilileri, ocak ayının ilk haftasında medyana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Öte yandan yetkililer, depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunurken Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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