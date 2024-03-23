Japonya'da eski bakan yardımcısı rüşvet davasında cezası onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'da eski bakan yardımcısı rüşvet davasında cezası onaylandı

Japonya'da eski Kıdemli Bakan Yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti üyesi Akimoto Tsukasa'nın, kumarhane projesinde rüşvet aldığı suçlamasıyla verilen hapis ve para cezası, Tokyo Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Mahkeme, Akimoto'ya verilen 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen para cezalarını doğrularken, eski sekreteri Toyoşima Akihiro'nun da ertelenen hapis cezası onaylandı.

23.03.2024 07:19  Güncelleme: 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da eski Kıdemli Bakan Yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) eski milletvekili Akimoto Tsukasa'nın, kumarhane projesinde rüşvet almaktan çarptırıldığı hapis ve para cezası onandı.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, eski LDP milletvekili Akimoto Tsukasa'nın Japonya kumarhane piyasasına girmeyi hedefleyen Çinli bir şirketten 2017-2018 yıllarında rüşvet aldığına ilişkin davanın son duruşması yapıldı.

Savunma avukatları, iddianamede kayda geçenin aksine, nakit para verildiği iddia edilen dönemde, Akimoto'nun, Tokyo'daki Ulusal Meclis yanındaki milletvekili bürolarının bulunduğu yerleşkeden uzakta olduğunu ileri sürdü.

Hakim Heyeti Başkanı Ando Akira ise iddianamedeki beyanların "nesnel olarak desteklendiğini ve yeterince inandırıcı" olduğunu bildirerek, alt mahkemenin kararında "mantıksal tutarsızlığın" bulunmadığını ifade etti

Mahkeme kararıyla, o dönem kabinede Kıdemli Bakan Yardımcılığı da üstlenen Akimoto'ya, kumarhane projesinde rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen (50 bin dolar) para cezaları onandı.

Mahkeme, Akimoto'nun eski sekreteri 45 yaşındaki Toyoşima Akihiro'ya söz konusu olaya dahil olduğu iddiasıyla çarptırıldığı ertelenen hapis cezasını da onadı.

Olay

Eylül 2017'de kabine ofisindeki bakan yardımcılığı döneminde Akimoto, hükümetin kumarhane faaliyetlerini yasallaştırmayı amaçlayan taslak planını denetleme görevi üstlenmişti.

Akimoto, Japonya kumarhane piyasasına girmeyi hedefleyen entegre tatil beldesi projesi geliştiren Çin merkezli "500.com Ltd." şirketinden Eylül 2017-Şubat 2018'de rüşvet aldığı gerekçesiyle Aralık 2019'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Japonya, Tokyo, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da eski bakan yardımcısı rüşvet davasında cezası onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsung Galaxy M55 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı
    08:33 Samsung Galaxy M55 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

    Samsung Galaxy M55, orta segment Android kataloğunda yer alacak bir telefon olarak tanıtılacak. Telefonun özellikleri arasında ince tasarım, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB depolama, 6.6 inç Full HD+ ekran, 120 Hz yenileme hızı, 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor.

  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 24 Şüpheli Yakalandı
    08:33 İçişleri Bakanı Yerlikaya: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 24 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

  • Microsoft ve Apple Arasındaki Piyasa Değeri Farkı 500 Milyar Doları Aştı
    08:32 Microsoft ve Apple Arasındaki Piyasa Değeri Farkı 500 Milyar Doları Aştı

    Son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. NVIDIA'nın da zirve yarışına katılmasıyla birlikte Microsoft ve Apple arasındaki rekabet daha da alevlendi. En son verilere göre bu iki teknoloji devi arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. Apple, uzun süredir koruduğu liderliğini geçtiğimiz aylarda Windows'un geliştiricisi Microsoft'a bıraktı. Zirvedeki isim birkaç hafta boyunca aynı kalmasa da, son birkaç aydır Microsoft liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Paylaşılan verilere göre Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. iPhone'un geliştiricisinin önümüzdeki haftalarda daha da geriye düşeceği ve NVIDIA'nın öne geçeceği tahmin ediliyor.

  • OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in Yakında Piyasaya Sürüleceğini Söyledi
    08:32 OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in Yakında Piyasaya Sürüleceğini Söyledi

    OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

  • 'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama
    08:29 'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama

    Diyarbakır ve İstanbul'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Dolandırıcılık yöntemi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini aratmadı.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    08:19 Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Marmaris ilçesi olarak belirlendi ve 15,92 kilometre derinlikte gerçekleşti.

  • İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 DEAŞ şüphelisi yakalandı
    08:15 İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 DEAŞ şüphelisi yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 8 ilde toplam 24 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Aksaray, Bolu, Gaziantep, Kilis, Sakarya ve Samsun'da gerçekleşti.

  • Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
    08:08 Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

  • Diyarbakır ve İstanbul'da Sazan Sarmalı Yöntemiyle Oto Dolandırıcılığı Yapan Çete Çökertildi
    08:06 Diyarbakır ve İstanbul'da Sazan Sarmalı Yöntemiyle Oto Dolandırıcılığı Yapan Çete Çökertildi

    Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir çete, sazan sarmalı yöntemiyle oto dolandırıcılığı yaparken yakalandı. Operasyonda 20 şüpheli tutuklandı ve 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elde ettiği parayı dövize çevirdiği anlar da yer aldı.


08:08 Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
00:38 Moskova’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi Moskova'daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Moskova’da terör saldırısı: En az 60 ölü, 100’den fazla yaralı var Moskova'da terör saldırısı: En az 60 ölü, 100'den fazla yaralı var
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
00:43 A Milli Takımımız Macaristan’a 1-0 yenildi A Milli Takımımız Macaristan'a 1-0 yenildi
23:51 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
23:35 Bursa İnegöl’de kan donduran kedi katliamı Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler Bursa İnegöl'de kan donduran kedi katliamı! Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler
22:59 Ukrayna, Moskova’daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı
22:45 Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 08:34:31. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da eski bakan yardımcısı rüşvet davasında cezası onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement