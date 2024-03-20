Japonya'da Güney Kore bandıralı kimyasal tanker alabora oldu

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TOKYO, 20 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Yamaguchi vilayetine bağlı Mutsure Adası açıklarında Çarşamba sabahı Güney Kore bandıralı bir kimyasal tanker alabora oldu.

Kamu yayın kuruluşu NHK tarafından Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırılan habere göre, Keoyoung Sun adlı tankerde 2'si Güney Koreli ve 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 mürettebat bulunuyordu. Şu ana kadar olay yeri yakınlarında 4 kişi kurtarıldı.

Yamaguchi vilayetinin Shimonoseki kenti açıklarındaki Mutsure Adası'nın batısında bulunan tankerin kurtarılması için Çarşamba günü yerel saatle 07.05 sularında yapılan acil durum çağrısında, "Kötü hava koşulları nedeniyle gemi yan yattı. Kurtarılmaya ihtiyacımız var" dendiği bildirildi.

Sahil güvenliğe göre gemi kötü hava koşulları nedeniyle demirlediği için alabora olurken, kayıp mürettebatın akıbeti bilinmediği için kurtarma çalışmaları devam ediyor.