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Japonya'da İshikawa'daki Depremler Sonucu Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da İshikawa'daki Depremler Sonucu Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi

Japonya'nın İshikawa eyaleti ve çevresinde meydana gelen ve en şiddetlisi 7,6 büyüklüğünde olan bir dizi depremin ardından ölü sayısı 126'ya yükseldi. Arama ve kurtarma çalışmalarının yoğunlaşmasıyla can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Japonya\'da İshikawa\'daki Depremler Sonucu Ölü Sayısı 126\'ya Yükseldi
06.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 11:35
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TOKYO, 6 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın iç kesiminde yer alan İshikawa eyaleti ve çevresinde meydana gelen ve en şiddetlisi 7,6 büyüklüğünde olan bir dizi depremin ardından ölü sayısı 126'ya yükseldi. Arama ve kurtarma çalışmalarının yoğunlaşmasıyla can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Depremin üzerinden geçen 6 günde, en çok etkilenen kıyı kenti Wajima'da 59 kişinin öldüğü teyit edilirken, enkaz altında kalan kişilerle ilgili ise yaklaşık 100 bildirim alındı.

Artçı sarsıntılar bölgeyi sarsmaya devam ederken Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Cumartesi günü yerel saatle 05.25'te Noto bölgesini 10 km derinlikte 5,4 büyüklüğünde bir depremin vurduğunu açıkladı. Bu deprem, ülkenin 7 olan sismik yoğunluk ölçeğine göre 5'in üzerinde bir değere sahip.

JMA, Cumartesi günü bölgede beklenen yağmur nedeniyle yerel sakinleri olası çamur kaymalarına karşı tetikte olmaları konusunda uyardı.

Ulusal haber ajansı Kyodo'nun bildirdiğine göre, İshikawa'da altyapı ciddi hasar gördü. Cumartesi günü yerel saatle sabah 8 itibarıyla 14 şehir ve kasabada yaklaşık 24.000 hane elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalırken 66.000 hane susuz kaldı.

Pazartesi günü İshikawa'nın Noto bölgesinde sığ bir derinlikte en şiddetlisi 7,6 büyüklüğünde olan bir dizi güçlü deprem meydana gelmişti.

Merkezi Wajima'nın yaklaşık 30 km doğusu ve kuzeydoğusu olan yıkıcı depremin maksimum sismik yoğunluğu 7 olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Japonya'da İshikawa'daki Depremler Sonucu Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi - Son Dakika
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