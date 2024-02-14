Japonya'da Ishikawa'daki Depremlerde Ölü Sayısı 241'e Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Ishikawa'daki Depremlerde Ölü Sayısı 241'e Yükseldi

Japonya\'da Ishikawa\'daki Depremlerde Ölü Sayısı 241\'e Yükseldi

Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaleti ve Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi. Depremler sonucunda binlerce kişi tahliye noktalarında konaklamakta ve arama çalışmaları devam etmektedir. Eyaletteki hasarlı ve yıkılan binaların sayısı 65 bine ulaşmış, birçok evde su ve elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Merkezi hükümet, yeniden inşa projeleri kapsamında depremden etkilenen hanelere maddi destek sağlayacağını duyurmuştur.

14.02.2024 04:53  Güncelleme: 04:54
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Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

Ishikawa Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 13 bini aşkın kişinin halen tahliye noktalarında konakladığı, kendisinden haber alınamayan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kısmen hasarlı ve tamamen yıkılan binaların sayısının 65 bine eriştiği eyalet genelinde 31 binden fazla evde su, 1500'den fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Merkezi hükümet, yeniden inşa projeleri kapsamında yaşı belirli bir düzeyi aşan haneler için mesken başına 6 milyon yen (41 bin dolar) destek vereceğini duyurmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde Ishikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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