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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 73'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 73'e yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Depremler sonucunda bölgede hasarlar meydana geldi ve su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Yardım sevkiyatı devam ediyor.

Japonya\'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 73\'e yükseldi
03.01.2024 - 15:59,
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Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 02.21'de 5,0 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

"Ciddi derecede su ve yiyecek sıkıntısı"

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 73 kişinin hayatını kaybettiğini, bölge genelinde 320'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Eyalet Polisi, depremler sonrası 120'yi aşkın kurtarma çağrısı aldıklarını belirtti. Eyaletteki 165 okul ve tesiste kısmen hasar saptandı.

Yarımadanın kuzey kıyısındaki Wajima'da Belediye Başkanı Sakaguçi Şigeru, "Ciddi derecede su ve yiyecek sıkıntısı var. Yolları kesilen çok sayıda köy var." dedi.

Anamizu bölgesindeki 249 numaralı kara yolunda oluşan çatlağa bir otomobilin sıkıştığı, trafiğin tek yönlü ilerleyebildiği aktarıldı.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların da toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarıları yapıldı.

Yardım sevkiyatı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Eyalet Valiliğinin talebiyle, bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı personel sayısının 2 bine yükseltildiğini duyurdu.

Kişida, "Yardım malzemelerinin bölgelere sevkiyatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor." dedi.

SDF personelinin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı vurgulandı.

Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.

Eyalet geneli kamu kuruluşlarında, elektrik ve su kesintileri yaşandığı, market ve bakkallardaki rafların boşaldığı görüldü.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların, sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi olabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.

İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli ilçe belediyeleri için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

Havalimanı pisti onarılacak

Noto Yarımadası'na en kısa süreli ulaşım yolu, Wajima kentindeki Noto Havalimanı'nda, pistte uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.

Onarım sürecindeki pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi'nin analizinde, kıyıdaki Wajima'da, karanın 3 metreye yakın batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

Sismik aktivitenin sürmesi bekleniyor

Merkezi hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı, Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.

1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Hirata, tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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