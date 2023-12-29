Japonya\'da kadın astına uygunsuz saldırı davasında hapis cezası onandı

Japonya'da "kadın astına uygunsuz saldırmaktan" hüküm giyen Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) eski askerlerinin hapis cezası onandı.

Fukuşima Bölge Mahkemesinde, 2021'de GSDF'nin Hokkaido'daki eğitim tesislerinde düzenlenen partide kadın askere uygunsuz saldırılmasına ilişkin dava görüldü.

İddianamede, GSDF eski personeli Şibuya Şutaro, Sekine Akito ve Kimezawa Yusuke'nin, üst düzey kadın asker Gonoi Rina'ya "kıyafetleri üzerinden dokundukları" bildirildi.

Suçlamaları reddeden üç eski asker, "dövüş sanatları hareketleriyle" Gonoi'yi yere düşmeye zorladıklarını, uygunsuz davranışlarda bulunma niyeti taşımadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti kararında, sanıkların "aşağılayıcı ve kötü niyetli" davranış sergilediklerini bildirdi.

Kararda, sanıkların mağdurun karakterini göz ardı ettiği ve partide heyecan oluşturmak için kendisini bir araç olarak kullandığı beyan edildi.

Dört yıl ertelemeli olarak iki yıl hapis cezasına çarptırılan GSDF personeli, temyize gitmeme kararı aldı. Böylelikle askerlerin hapis cezası onandı.

Karar sonrası X hesabından açıklama yapan Gonoi, hukuk mücadelesi boyunca yurt içi ve dışında kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Japonya dışında ses getirmişti

GSDF'nin Hokkaido'daki eğitim tesislerinde 3 Ağustos 2021'de düzenlenen partide meydana gelen olay ülke içinde ve dışında ses getirmişti.

Olay sonrası Haziran 2022'de GSDF'den ayrılan Gonoi, eski askerlerin görevden alınması için Japonya Savunma Bakanlığına çağrıda bulunmuştu.

Kuzeydoğudaki Camp Koriyama'da görev yapan Gonoi, görev süresinde maruz kaldıkları sebebiyle farkındalık oluşturmak için hukuk süreci başlatmıştı.

Eylül ayında Time dergisi, Gonoi'nin, "cinsel şiddet hakkında konuşma cesareti" gösterdiğini belirterek, kendisini "2023'ün yükselen 100 lideri" listesine dahil etmişti.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, kasımda "yılın en etkili 100 kadını" listesinde Gonoi'ye yer vermişti.