Japonya\'da Kırmızı Pirinç Mayası İçeren Ürünler Ölümlere ve Hastaneliklere Yol Açtı

Kobayashi Farmasötik'in "beni-koji" olarak bilinen kırmızı pirinç mayasını içeren besin takviyeleri, Cuma günü itibariyle 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Öte yandan yaklaşık 700 kişiyse doktora başvurdu ya da başvurmayı planlıyor.
TOKYO, 30 Mart (Xinhua) -- Japonya Sağlık Bakanlığı, beni-koji olarak bilinen kırmızı pirinç mayasını içeren besin takviyeleri üreticisi Kobayashi Farmasötik'in ürünlerinde "puberulik asit" adlı istenmeyen bir bileşen tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın Perşembe günü toplanan uzmanlar kurulu sırasında, Osaka merkezli şirketin açıkladığı bulgulara göre, sağlık sorunlarına yol açan bir takviye grubunda mavi küften türeyen puberulik asit tespit edildiği belirtildi.
Bu ürünler, Cuma günü itibarıyla 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Öte yandan yaklaşık 700 kişiyse doktora başvurdu ya da başvurmayı planlıyor.
Şirketin verdiği bilgilere hastaneye kaldırılan tüketiciler, genellikle 40-70 yaş aralığında, hayatını kaybedenlerse 70 ile 90 üzeri yaş aralığında bulunuyor.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, puberulik asidin sıtma karşıtı özellikleriyle bilindiğini, ancak ağız yoluyla alınmasının ne düzeyde sağlık riski taşıdığının ya da böbrek hasarına yol açıp açmadığının bilinmediğini belirtti.
Ölümlerle ilişkilendirilen ve kolesterol seviyesini düşürdüğü iddia edilen "beni-koji kolesterol desteği" adlı granül takviye ürünü, Kobayashi Farmasötik'in Osaka'daki fabrikasında üretiliyor.
Kobayashi Farmasötik Başkan ve CEO'su Akihiro Kobayashi, Cuma günü Osaka kentinde düzenlediği basın toplantısında şirketin bazı ürünleri çok miktarda olmasa da yurtdışı pazarlarına da ihraç ettiğini söyledi.
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