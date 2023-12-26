 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da mağazalar zinciri, yılbaşı pastalarının "ezilmiş şekilde teslimatı" sonrası özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da mağazalar zinciri, yılbaşı pastalarının "ezilmiş şekilde teslimatı" sonrası özür diledi

Japonya'da sipariş verilen yaklaşık 900 yılbaşı pastasının ezilmiş şekilde teslim edildiği şikayetleri sonrası, ünlü mağazalar zinciri Takashimaya Co. özür diledi.

Japonya\'da mağazalar zinciri, yılbaşı pastalarının "ezilmiş şekilde teslimatı" sonrası özür diledi
26.12.2023 - 07:56,
Abone Ol

Japonya'da sipariş verilen yaklaşık 900 yılbaşı pastasının ezilmiş şekilde teslim edildiği şikayetleri sonrası, ünlü mağazalar zinciri Takashimaya Co. özür diledi.

Ünlü Takashimaya Co. firmasından hafta sonundan beri 5 bin 400 yene (38 dolar) çevrim içi sipariş verilen yaklaşık 900 "donmuş çilek fırfırlı" yılbaşı pastasının, "ezik" teslim edildiği ortaya çıktı.

Yüzlerce müşterinin, teslim aldıkları "ezilmiş, kreması dağılmış, çilekleri düşmüş kek" fotoğrafıyla, sosyal medya hesapları üzerinden firmaya şikayetlerini bildirdi.

Durumun kamuoyuna yansıması sonrası mağazalar zinciri Takashimaya Co. yaptığı açıklamada müşterilerinden özür diledi.

İmalattan teslimata kadar sorunun yaşandığı aşamanın saptanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilerle birebir temasa geçileceği belirtildi.

Firma içi yönetim sisteminin geliştirilmesi için her türlü çabanın gösterildiği bildirilen açıklamada, siparişlerin paketleme ve teslimatından sorumlu şirketlerle iletişim halinde olunduğu kaydedildi.

Ulusal basında, Japon firmanın, müşterilere para iadesi ya da yeni bir pasta teslimatını planladığı aktarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da mağazalar zinciri, yılbaşı pastalarının 'ezilmiş şekilde teslimatı' sonrası özür diledi - Son Dakika


01:07
Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48
510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
00:03
İngiltere'nin Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağını açıklaması Venezuela'yı alarma geçirdi İngiltere'nin Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağını açıklaması Venezuela'yı alarma geçirdi
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor

Son Dakika
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
00:03 İngiltere'nin Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağını açıklaması Venezuela'yı alarma geçirdi
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 08:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da mağazalar zinciri, yılbaşı pastalarının "ezilmiş şekilde teslimatı" sonrası özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement