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Japonya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
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Japonya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde maymun çiçeği virüsü 'mpox' kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. 30'lu yaşlardaki kişinin Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı ve bağışıklığının zayıf olduğu belirtildi. Ülkede Temmuz 2022'den Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vaka tespit edildi.

Japonya\'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm
13.12.2023 - 20:37,
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Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü "mpox" kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'da bir kişinin maymun çiçeği virüsünden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölen kişinin 30'lu yaşlarda olduğu, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı ve bağışıklığının zayıf olduğunun saptandığı belirtilen açıklamada, söz konusu vakanın, ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ülkede ilk "mpox" vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

"Maymun çiçeği" terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
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