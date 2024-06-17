Japonya'da Streptokokal Toksik Şok Sendromu Vaka Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Japonya'da Streptokokal Toksik Şok Sendromu Vaka Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Japonya'da, streptokokal toksik şok sendromu (STSS) vaka sayısı rekor seviyeye çıktı. Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında STSS vaka sayısının 977'ye ulaştığı belirtildi. Hastalığın ölümcül ve bulaşıcı türleri özellikle başkent Tokyo merkezli Kanto bölgesinde artış gösteriyor.

17.06.2024 05:12
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Japonya'da, "et yiyen" bakterinin yol açtığı, "potansiyel ölümcül" kabul edilen streptokokal toksik şok sendromu (STSS) vaka sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIID) yapılan açıklamada, ülkede bu yıl Haziran ayının başı itibarıyla STSS vaka sayısının 977'ye ulaştığı ifade edildi.

2023 yılının aynı döneminde 941 vaka görüldüğü, böylece kayıtların tutulmaya başlandığı 1999'dan bu yana vaka sayısının "rekor seviyeye" çıktığı belirtildi.

Hastalığın "streptokok pyogenes" bakterisinden kaynakladığı ve sıklıkla boğaz ağrısıyla ilişkilendirildiği, takip eden dönemde uzuv nekrozuna ve çoklu organ yetmezliğine yol açabildiği bildirildi.

Bakterinin daha öldürücü ve bulaşıcı türleri kaynaklı enfeksiyon vakalarının özellikle başkent Tokyo merkezli Kanto bölgesinde giderek daha fazla rapor edildiği bilgisi verildi.

Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği 2023 bahar döneminden bu yana vaka sayısında gözlenen artıştan endişe edildiği belirtildi.

"Sayıklamanın eşlik ettiği yüksek ateş ve yaraların hızla şişmesi tehlikeli işaretler"

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takemi Keizo, gazetecilere NIID'in açıklamasına ilişkin verdiği demeçte, temel enfeksiyon önlemlerinin uygulanmasının önemine işaret ederek, "Enfeksiyon eğilimlerini izlemeye devam etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Tokyo Kadınlar Tıp Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Kikuçi Ken de özellikle ayak yaralarının streptokokal bakteriyel enfeksiyona karşı hassas olduğunu ifade etti.

Kabarcık ve ayak mantarı gibi küçük yaraları bakterinin "olası giriş noktası" olarak nitelendiren Kikuçi, yaşlı hastalarda enfeksiyon kapmadan ölüme kadar geçen sürenin 48 saat olabileceğine dikkati çekti.

Sayıklamanın eşlik ettiği yüksek ateş ve yaraların hızla şişmesinin tehlikeli işaretler olduğunu belirten Kikuçi, böyle bir durumda ivedilikle tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Kikuçi, "Hasta sabah ayağında şişlik fark ettiği anda öğlene doğru dizine kadar genişleyebilir ve 48 saat içinde ölebilir." ifadesini kullandı.

Mie Ulusal Hastanesi Başkanı Taniguçi Kiyosu, mayıs ayında yaptığı açıklamada, söz konusu bakterinin vücuda girmesinin "dramatik sonuçlara yol açabileceğini" belirterek, yaraların dezenfekte edilmesi ve el yıkama önlemlerinin artırılması çağrısı yapmıştı.

Çoğunlukla 30 yaş civarındaki kişilerde görülen "et yiyen" bakterinin yol açtığı STSS, "potansiyel ölümcül" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Streptokokal Toksik Şok Sendromu Vaka Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Streptokokal Toksik Şok Sendromu Vaka Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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