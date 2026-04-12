Japonya'da Yaşlı Mahkumların Artışı: Cezaevleri Huzurevine Dönüşüyor - Son Dakika
Japonya'da Yaşlı Mahkumların Artışı: Cezaevleri Huzurevine Dönüşüyor

12.04.2026 13:49
Japonya, dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip olmasına rağmen, yaşlı mahkumların oranı artıyor. 2024 verilerine göre, 65 yaş üstü mahkumlar, toplam mahkum sayısının yüzde 13'ünü oluşturuyor. Küçük suçlar işleyen yaşlı mahkumların artışı, sosyal yardımlardaki eksiklikler ve emekli maaşlarının yetersizliğine bağlanıyor.

Japonya'da, dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip ülke olmasına rağmen, yaşlı mahkumların oranı artıyor. 2024 yılı cezaevi istatistiklerine göre, 40 bin 544 mahkumun yüzde 13'ü 65 yaş üstü yaşlılardan oluşuyor. Bu yaşlıların büyük çoğunluğu, barınma ve yeme-içme ihtiyaçlarını giderebilmek için mağazalardan basit hırsızlıklar gibi küçük suçlar işliyor. Japonya'nın yaşlı nüfusu, 123 milyonluk nüfusun yüzde 29,4'ünü oluşturuyor, ancak emekli maaşlarının yetersizliği ve sosyal yardım sistemindeki eksiklikler, birçok yaşlının cezaevlerine yönelmesine neden oluyor.

Fukuşima Cezaevi'nde, 860 mahkumun 25'i yaşlılar arasında yer alıyor ve bu mahkumların çoğu tekrar tekrar suç işliyor. Cezaevi yetkilileri, yaşlı mahkumların bakımının yüksek maliyetine dikkat çekiyor ve demans gibi mental hastalıkların hapishaneden çıktıktan sonra kötüleşebileceğini belirtiyor. 2021'de kurulan Yalnızlık Bakanlığı, yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde ölü bulunması gibi sorunlarla mücadele ediyor. Japonya'da hapishanelerin yıllık bütçesi mahkum başına 40 bin 673 doları bulurken, asgari emekli maaşı yaklaşık 440 dolar ile bağımsız yaşam için yetersiz kalıyor. Uzmanlar, bu durumun toplumun yaşlılara yeterli desteği sağlayamadığını gösterdiğini vurguluyor.

Japonya, Ekonomi, Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Yaşlı Mahkumların Artışı: Cezaevleri Huzurevine Dönüşüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Japonya'da Yaşlı Mahkumların Artışı: Cezaevleri Huzurevine Dönüşüyor - Son Dakika
