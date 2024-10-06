Japonya'da Yaşlıların Akraba Sayısı Azalıyor - Son Dakika
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Japonya'da Yaşlıların Akraba Sayısı Azalıyor

2050'de Japonya'da 65 yaş üstü 4,48 milyon kişinin akrabası kalmayacak. Bakım endişeleri büyüyor.

06.10.2024 11:46
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Japonya'da 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 10'undan fazlasının 2050 yılında hiç yakın akrabası kalmayacak.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Araştırma Enstitüsü, torunlar da dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar akrabası olmayan yaşlıların sayısının 2050'de 4,48 milyona ulaşacağını belirtti.

Enstitü, 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 10'undan fazlasına tekabül eden bu 4,48 milyonun cenazelerine kimin sahip çıkacağı ve huzurevlerinde kimin yaşlılara kefil olacağı konusunda endişeler olduğunu ifade etti.

Ayrıca bakıma ihtiyacı olduğu belgelenen yaşlıların sayısının 2050'de 590 bine yükseleceği öngörülüyor.

Japonya'da pek çok bakımevi ve tıbbi tesis, yaşlılara bakım hizmeti vermek için kefil talep ediyor.

Yaşlanan ülkede evlenen kişi sayısı azaldığı için, üçüncü dereceden akrabası olmayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısı sürekli artıyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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