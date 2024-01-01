 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla ev yıkıldı. Deprem sonrasında kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı ve birçok yapıda maddi hasar meydana geldi. Depremden etkilenen bölgelerde ulaşım olumsuz etkilendi ve önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremler meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

Japonya\'daki 7.6\'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti
01.01.2024 - 22:05,
Abone Ol

- Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Depremde 50'den fazla ev yıkıldı

TOKYO - Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla ev yıkıldı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Japonya Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Wajima İtfaiye Departmanı, depremde bölgede bulunan 50'den fazla evin yıkıldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise, 6 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Nomi şehrinde yaklaşık 100 kişi kamu binalarına sığınırken, Yamagata eyaletinde yaklaşık 2 bin kişi belediye tesislerine tahliye edildi.

İmparatorun programı iptal edildi

Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, imparator ve ailesinin yarın halkı selamlayacağı geleneksel etkinliğin deprem nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Ulaşım olumsuz etkilendi

Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de hissedilen deprem bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi JR, Joetsu ve Hokuriku, hatlarındaki tüm hızlı trenlerin yanı sıra Kansai bölgesi ile Horukuri bölgesini birbirine bağlayan sınırlı ekspres trenlerin deprem nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerden gerçekleşmesi planlanan en az 24 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

Önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremler meydana gelebilir

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 16.10 dolaylarında meydana gelen sarsıntının ardından büyüklüğü 3 ila 6.1 arasında değişen 81 artçı deprem yaşandığını duyururken, yetkiler önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Deprem sonrasında bazı bölgelerde yangın çıkarken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. En az 32 bin 500 haneyi elektriksiz bırakan sarsıntı nedeniyle birçok yapıda maddi hasar meydana gelmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Japonya, İtfaiye, Deprem, Deprem, Ulaşım, Doğal Afet, Ölüm, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


22:09
Galata Köprüsü'nde Kelime-i Tevhid Bayrağı Tartışması Galata Köprüsü'nde Kelime-i Tevhid Bayrağı Tartışması
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

Son Dakika
22:09 Galata Köprüsü'nde Kelime-i Tevhid Bayrağı Tartışması
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 22:39:54. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement