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- Japonya'daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti

TOKYO - Japonya'da yaşayan Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Mısır ve Endonezya gibi farklı ülkelerin vatandaşı olan Müslümanlar, Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas tarafından kıldırılan bayram namazına yoğun katılım oldu. Cemaatin camiye sığmaması üzerine birçok Müslüman avluda saf tutarken, yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.