- Japonya'daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti
TOKYO - Japonya'da yaşayan Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.
Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Mısır ve Endonezya gibi farklı ülkelerin vatandaşı olan Müslümanlar, Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas tarafından kıldırılan bayram namazına yoğun katılım oldu. Cemaatin camiye sığmaması üzerine birçok Müslüman avluda saf tutarken, yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.
Son Dakika › Güncel › Japonya'daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Nazım B'nin kullandığı otomobil, İkram Ş. idaresindeki araçla çarpıştıktan sonra ağaca çarparak alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?