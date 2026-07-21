Japonya'dan 370 Trilyon Yenlik Yatırım Reformu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'dan 370 Trilyon Yenlik Yatırım Reformu

21.07.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, stratejik sektörlere 2040’a kadar 370 trilyon yen yatırımı onayladı; ekonomik güvenlik artırılacak.

Japonya'da hükümet, 2040 mali yılına kadar stratejik alanlara yaklaşık 370 trilyon yen (2,3 trilyon dolar) yatırımı kapsayan yeni mali reform politikasını onayladı.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae kabinesi yeni "Yıllık Temel Ekonomik ve Mali Yönetim ile Reform Politikasını" kabul etti.

Buna göre Nisan 2027-Mart 2028'i kapsayan 2027 mali yılı "proaktif harcamaların ilk yılı" olacak ve devlet bütçesinde "müreffeh bir Japonya" hedefli yeni bir yatırım tahsisi yer alacak.

Reform doğrultusunda yapay zeka, yarı iletken ve kritik mineraller dahil ekonomik güvenliği merkeze alan 17 farklı sektöre 2040 mali yılına kadar yaklaşık 370 trilyon yen yatırım yapılacak.

Japonya'nın ulusal ekonomik güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği yeni mali yönetim reformu kapsamında devlet bakanlıkları üst sınır olmaksızın bütçe talebinde bulunabilecek.

Vergi gelirleri, GSYH ve erdemli döngü

Takaiçi, açıklamasında, güçlü bir ekonomi ve mali sürdürülebilirliği bütünleşik bir şekilde başaracaklarını bildirerek "aşırı kemer sıkma ve yetersiz yatırım döngüsünü" kıracaklarını söyledi.

Yeni stratejiyle piyasa güveni hedeflediklerini kaydeden Takaiçi, "Vergi gelirlerinin doğal yükseldiği bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) genişlemesiyle erdemli bir döngü oluşturacağız." dedi.

Takaiçi hükümetinin onayladığı resmi politika metninde, önceki hükümetlerin mali politikalarında yer alan "mali konsolidasyon" teriminin kayda geçirilmemesi dikkati çekti.

Söz konusu metne göre "gelişmiş ülkelerde hükümet ve özel sektörün büyük ölçekli sanayi politikaları kapsamında izlediği küresel rekabet çağına uyum gösterilmesi" hedeflenecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Japonya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan 370 Trilyon Yenlik Yatırım Reformu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:28:43. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan 370 Trilyon Yenlik Yatırım Reformu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.