Japonya'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

TOKYO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin otomobil parçalarına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İşiba cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gümrük vergisi önlemlerini yeniden değerlendirmesini istemeye devam edeceklerini belirti.

ABD yönetiminin cumartesi günü motor ve şanzımanlar dahil ithal otomobil parçalarına yüzde 25'lik yeni gümrük vergisi getirmesi, nisan başında yürürlüğe giren otomobillere yönelik aynı orandaki gümrük vergisiyle sarsılan Japonya'nın ana otomobil endüstrisine bir darbe daha indirmiş oldu.

İşiba, ABD'nin otomobil ve çelik gibi ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde muafiyet konusunda isteksiz olduğu yönündeki haberlere atfen ABD ile "tüm" gümrük vergilerine ilişkin müzakerelerin yürütüldüğünü ifade etti.

Kyodo News'in Japon hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD yönetiminin, perşembe günü Washington'da yapılan ikinci tur görüşmelerde Japonya'ya, müzakerelerinde ağırlıklı olarak karşılıklı gümrük vergilerine odaklanmayı hedeflediğini, görüşmelerin otomobil, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini kapsamayacağını söylediği kaydedilmişti.

Japonya'nın üst düzey müzakerecisi Akazawa Ryosei cumartesi günü Washington'daki bakanlar düzeyindeki görüşmelerden Japonya'ya dönerken yaptığı açıklamada yeni gümrük vergilerinin tümü gözden geçirilmedikçe ABD yönetimiyle ticaret anlaşması yapma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Aynı zamanda ekonomiyi canlandırmaktan sorumlu bakan olan Akazawa, "ABD'ye gümrük vergilerini yeniden gözden geçirmesi için baskı yaptık ve bu konu bir pakette düzgün şekilde yer almazsa anlaşmaya varamayız" dedi.