Japonya'dan Asya Ülkelerine 10 Milyar Dolar Destek

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkesinin Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklı enerji sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle Asya ülkelerine toplam 10 milyar dolarlık mali destek vereceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre Takaiçi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede Takaiçi, Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklı enerji sevkiyatındaki aksaklıklardan Asya ülkelerinin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Takaiçi, Japonya'nın, Asya ülkelerinin ham petrol tedarikini güvence altına almalarına yardımcı olmak için toplam 10 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını bildirdi.

Planlanan mali yardımın 1,2 milyar varile eşdeğer olduğunu kaydeden Takaiçi, bunun da ASEAN ülkelerinin yaklaşık bir yıllık ham petrol ithalatına denk geldiğini belirtti.

ASEAN

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Timor-Leste ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

Üç trilyon dolardan fazla gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getirdiği tahmin edilen ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.