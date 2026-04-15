Japonya'dan Asya Ülkelerine 10 Milyar Dolar Destek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Orta Doğu'daki enerji sorunları nedeniyle Asya'ya 10 milyar dolarlık mali yardım yapacak.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkesinin Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklı enerji sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle Asya ülkelerine toplam 10 milyar dolarlık mali destek vereceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre Takaiçi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede Takaiçi, Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklı enerji sevkiyatındaki aksaklıklardan Asya ülkelerinin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Takaiçi, Japonya'nın, Asya ülkelerinin ham petrol tedarikini güvence altına almalarına yardımcı olmak için toplam 10 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını bildirdi.

Planlanan mali yardımın 1,2 milyar varile eşdeğer olduğunu kaydeden Takaiçi, bunun da ASEAN ülkelerinin yaklaşık bir yıllık ham petrol ithalatına denk geldiğini belirtti.

ASEAN

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Timor-Leste ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

Üç trilyon dolardan fazla gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getirdiği tahmin edilen ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Japonya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 13:11:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.