Japonya'dan Çin'e Diplomatik Nota - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japonya'dan Çin'e Diplomatik Nota

15.02.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Çin Dışişleri Bakanı'nın Tayvan açıklamalarına diplomatik nota gönderdi.

Japonya, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026) Tokyo'nun Tayvan konusundaki güvenlik politikalarına ilişkin açıklamaları üzerine Pekin'e diplomatik nota iletildiğini açıkladı.

Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Kasım 2025'te, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözlerinden bu yana gergin seyrediyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı oturumda, Takaiçi'nin sözlerinin, "Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuduğu ve Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ettiği" yönündeki ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda Çinli bir katılımcı, Japon hükümetinin güvenlik politikalarına ilişkin uygunsuz açıklamalarda bulundu." ifadesi kullanıldı.

"Çin'in iddialarının olgusal olarak yanlış ve temelsiz olduğu" belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu'nun konferanstaki başka bir oturumda, Japonya'nın tutumunu açıkça ortaya koyduğu, olayın ardından Japonya'nın, diplomatik kanallar aracılığıyla Çin tarafına nota verdiği kaydedildi."

Takaiçi'den ülkedeki yasa dışı balıkçılığa karşı mesaj

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi, münhasır ekonomik bölgeye girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle el koyulan Çin'e ait balıkçı teknesinin kaptanının dün serbest bırakılmasının ardından, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, söz konusu olayın Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içindeki yasa dışı faaliyetlere karşı mevzuata uygun karşılık olduğunu belirtti.

Hükümetin, yabancı balıkçı gemilerinin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini önlemek ve caydırmak amacıyla yaptırımları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini vurgulayan Takaiçi, denetim ve yaptırım faaliyetlerinin güçlendirileceğini ifade etti.

Japonya Balıkçılık Kurumu, ülkenin MEB'ine girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle Nagasaki eyaletine bağlı Meshima Adası açıklarında, Çin'e ait balıkçı teknesine el koymuştu.

11 kişilik mürettebatı bulunan teknenin Çin vatandaşı kaptanı, denetimden kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kaptan, Çin hükümetinin "depozito ödemesini" garanti eden belgeleri sunmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Japonya Balıkçılık Kurumunun, 2022'den bu yana ilk kez Çin'e ait bir balıkçı teknesine el koyduğu belirtilmişti.

Vang, "Japonya'nın militarizmin hayaletinden kurtulamadığını" söylemişti

Çin Dışişleri Bakanı, konferanstaki oturumda, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi, ülkesinin varlığını tehdit eden durum olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözlerini anımsatarak, "80 yılda ilk kez bir Japon Başbakan bu sözleri sarf ediyor. Bu sözler, Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuyor, Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ediyor. Çin'in böyle bir provokasyonu kabul etmesi mümkün değil." demişti.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi dönemi suçlarıyla tam bir yüzleşme yaşadığını, Nazi ideolojisini öven söz ve eylemleri yasakladığını hatırlatan Vang, "Ancak Japonya, hala A sınıfı savaş suçlularına saygı gösteriyor, onları tapınaklarda 'sözde kahraman ruhlar' olarak kutsuyor. Bu, Japonya'da hala Tayvan'ı işgal etme ve sömürgeleştirme heveslilerinin olduğu ve ülkenin hala militarizmin hayaletinden kurtulamadığı anlamına geliyor." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Balıkçılık, Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan Çin'e Diplomatik Nota - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı
Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı Gece yarısı kabusu yaşadılar Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar

23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
21:40
Çok çalışmanın bedeli 2016 yılında Karabükspor’daydı, şimdiyse dünya devinde
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 00:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'dan Çin'e Diplomatik Nota - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.