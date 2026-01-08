Japonya Başkonsolosluğu'ndan Giresun Belediyesi'ne Arama Kurtarma Aracı Hibesi - Son Dakika
Japonya Başkonsolosluğu'ndan Giresun Belediyesi'ne Arama Kurtarma Aracı Hibesi

08.01.2026 14:23  Güncelleme: 15:09
Japonya Türkiye Büyükelçisi Tamura Masami, Giresun Belediyesi'ne hibe edilen arama kurtarma aracının teslim törenine katılarak, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini vurguladı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise aracın afetlere karşı hazırlık açısından önemine değindi.

(GİRESUN) - Japonya Türkiye Büyükelçisi Tamura Masami, Japonya Başkonsolosluğu tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen arama kurtarma aracının teslim törenine katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün burada atılan bu adımın, gelecekte yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Japonya Türkiye Büyükelçisi Masami, Giresun Belediyesi'ne hibe edilen arama ve kurtarma aracının teslim törenine katıldı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Giresun Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından Belediye Bandosu, Japonya Milli Marşı'nı çaldı.

Köse, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Dostluğun ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesidir"

"Japonya Başkonsolosluğu tarafından Belediyemize hibe edilen arama ve kurtarma aracının teslim töreni vesilesiyle, Sayın Japonya Büyükelçimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Kendilerine ve bu anlamlı katkıda emeği geçen herkese Giresun halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz, ne yazık ki doğal afetler konusunda önemli tecrübeler yaşamış bir coğrafyada yer almaktadır. Giresun'umuz da zaman zaman sel, heyelan ve benzeri afetlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu noktada, arama ve kurtarma kapasitemizin güçlendirilmesi; can kayıplarını en aza indirmek ve afetlere daha hızlı müdahale edebilmek açısından hayati öneme sahiptir. Bugün teslim aldığımız bu araç, sadece teknik bir ekipman değil, uluslararası dayanışmanın, dostluğun ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesidir. Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan köklü bir dostluk bulunmaktadır. Bu dostluğun yerel yönetimler düzeyinde de somut iş birlikleriyle güçlenmesi, bizler için son derece kıymetlidir. Bugün burada atılan bu adımın, gelecekte yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Teslim aldığımız arama ve kurtarma aracının, Giresun'umuza hayırlı olmasını; afetlere karşı daha güçlü, daha hazırlıklı bir şehir olmamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Masami ise şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımakta"

"Japonya Başkonsolosluğu tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen arama ve kurtarma aracının teslim töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Türkiye ve Japonya, coğrafi olarak uzak olsalar da benzer doğal afet riskleriyle karşı karşıya olan iki ülkedir. Bu ortak deneyim, halklarımız arasında güçlü bir dayanışma ve karşılıklı anlayışın oluşmasına katkı sağlamıştır. Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün teslim edilen bu arama ve kurtarma aracı, yalnızca bir teknik ekipman değil; aynı zamanda Japon halkının, Türk halkına duyduğu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesidir. Giresun'un doğal güzellikleri kadar, zaman zaman karşı karşıya kaldığı zorlu coğrafi ve iklim koşulları da hepimizin malumudur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde, yerel düzeyde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

Japonya'nın Türkiye ile dostluk ve iş birliğinin bir simgesi olarak hibe ettiği 2025 model Toyota arama kurtarma aracının yaklaşık değerinin ise 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

