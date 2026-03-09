Japonya'dan İran'a Gerilim Çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde bölgesel durumun kötüleşmesinden duyduğu "ciddi endişeyi" dile getirerek, İran'a bölgedeki gerilimin en kısa sürede yatıştırılması için çağrıda bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığu, Motegi ve Erakçi'nin telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Motegi'nin ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden durumdan ve bölgedeki çatışmaların kötüleşmesinden duyduğu "ciddi endişeyi" ilettiği belirtilerek, İran'a "durumun en kısa sürede yatıştırılması" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Motegi'nin, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran'ın ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırmasını ve "Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerini" kınadığı aktarılan açıklamada, "Japonya'nın uluslararası toplumla koordinasyon içinde, nükleer mesele de dahil olmak üzere İran'ı çevreleyen sorunların çözümü için gerekli tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğinin" altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Erakçi ve Motegi'nin yakın iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.