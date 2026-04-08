Japonya'dan İran'a Hürmüz Boğazı Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Takaiçi, İran'a Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenliğini sağlaması için çağrı yaptı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran yönetimine Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin güvenliğinin ivedilikle sağlanması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Başbakan Takaiçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Takaiçi, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin güvenliğinin ivedilikle sağlanması ve seyrüsefer özgürlüğü çağrısı yaptı.

Takaiçi, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde Tokyo hükümetinin diplomasi yoluyla "en kısa ve kesin çözüme ulaşılmasını umduğunu" belirtti.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:20:38. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'dan İran'a Hürmüz Boğazı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.