Japonya'dan İran'a Hürmüz Boğazı Çağrısı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran yönetimine Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin güvenliğinin ivedilikle sağlanması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Başbakan Takaiçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Takaiçi, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin güvenliğinin ivedilikle sağlanması ve seyrüsefer özgürlüğü çağrısı yaptı.

Takaiçi, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde Tokyo hükümetinin diplomasi yoluyla "en kısa ve kesin çözüme ulaşılmasını umduğunu" belirtti.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.