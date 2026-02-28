Japonya'dan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'dan İran'a Nükleer Uyarı

28.02.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından nükleer silah geliştirmeyi durdurmasını istedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, "İran, nükleer silah geliştirme faaliyetlerini ve bölgenin istikrarını bozan eylemlerini durdurmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelere ilişkin açıklama yapıldı.

Enerji güvenliği de dahil olmak üzere Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının Japonya için son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin sürdürülmesi için İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin son derece önemli olduğu ve Japonya tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği kaydedilen açıklamada, "İran, nükleer silah geliştirme faaliyetlerini ve bölgenin istikrarını bozan eylemlerini durdurmalıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, İran dahil olmak üzere bölgede bulunan Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınacağı belirtildi.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:14:36. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya'dan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.