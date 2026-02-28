Japonya'dan İran'a Nükleer Uyarı

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, "İran, nükleer silah geliştirme faaliyetlerini ve bölgenin istikrarını bozan eylemlerini durdurmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelere ilişkin açıklama yapıldı.

Enerji güvenliği de dahil olmak üzere Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının Japonya için son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin sürdürülmesi için İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin son derece önemli olduğu ve Japonya tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği kaydedilen açıklamada, "İran, nükleer silah geliştirme faaliyetlerini ve bölgenin istikrarını bozan eylemlerini durdurmalıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, İran dahil olmak üzere bölgede bulunan Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınacağı belirtildi.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.