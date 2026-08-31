Japonya'dan Nepal'e Yardım - Son Dakika
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Japonya'dan Nepal'e Yardım

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Japonya, Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyip yardım gönderecek.

Japonya, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan etkilenenlere acil yardım malzemeleri sağlayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Motegi, selden dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Japonya'nın gerekli tüm yardımı sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ve Japonya'nın Nepal'in yanında olduğunu ifade etti.

Selde kaybolan 5 Japon vatandaşına yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için Nepal makamlarıyla yakın işbirliği yapılması gerektiğini gündeme getiren Motegi, Japonya'nın olaydan etkilenenlere çadır ve battaniye de dahil olmak üzere acil yardım malzemeleri sağlayacağını söyledi.

Motegi, Japonya'nın afet yardım ekibi gönderme hazırlığında olduğunu ifade ederken, Khanal da ülkesinin Japonya da dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.

Nepal'deki sel

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükselmiş, kayıp sayısı da 4 bin 247 olarak açıklanmıştı. Nepalli yetkililer, bölgede kurtarılan kişi sayısının 10 bin 451 olduğunu belirtmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Selde düzinelerce köprü yıkılıp yollar hasar görürken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) başlangıçta deprem olarak açıkladığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağını buzul çökmesi olarak güncellemiş, Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da selin dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan Nepal'e Yardım - Son Dakika

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