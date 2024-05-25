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- Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa: "Filistinlilerin bağımsız devlet kurma çabalarını destekliyoruz"

TOKYO - Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, "Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedefini anlıyor, bu konudaki çabalarını destekliyoruz" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında Filistin meselesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgede tansiyonu düşürmeye ve insani durumu iyileştirmeye yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kamikawa, Japonya'nın taraflar arasında güven tesis etmeye yönelik çalışmalara da devam edeceğini ifade etti. Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma isteğini anladıklarını belirten Kamikawa "Taraflar arasındaki müzakereleri ve iki devletli çözümü destekliyoruz. Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedefini anlıyor, bu konudaki çabalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kamikawa, "Filistin devletinin tanınması konusunu, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde ele almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kamikawa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması yönündeki talebi ile ilgili süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.