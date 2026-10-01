Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, İran'dan diplomatik çabaları hızlandırmasını istedi - Son Dakika
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, İran'dan diplomatik çabaları hızlandırmasını istedi

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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüşerek savaşın bitirilmesi için Tahran'dan diplomatik çabaları hızlandırmasını istedi. Motegi ayrıca Hürmüz ve Babülmendep'te serbest ve güvenli seyrüseferin yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD- İran Savaşı'nın sona erdirilmesi için Tahran'dan "diplomatik çabaları hızlandırmasını" istedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Motegi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Motegi, ABD ile savaşın sona erdirilmesi için Tahran'dan "diplomatik çabaları hızlandırmasını" ve bu konuda "azami esnekliği" göstermeye devam etmesini talep etti.

Washington ile Tahran arasında geçen haftadan bu yana dolaylı müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Motegi, ülkesinin söz konusu krizin bir an önce yatıştırılması, bölgenin istikrara kavuşturulması ve savaşın diplomatik çözüm için "tutarlı çabalar" yürüttüğünü kaydetti.

Japonya'nın geçen hafta Birleşmiş Milletlerde ortaklaşa düzenlediği deniz işbirliği toplantısına değinen Motegi, bölgedeki kilit su yollarında seyrüseferin yeniden sağlanmasının önemini vurgulayarak "Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinin tüm uluslararası toplumla birlikte ele alınması önemlidir." ifadesini kullandı.

Motegi ayrıca, İran'dan konuya ilişkin "yapıcı bir yanıt vermesini kuvvetle talep ettiğini" ifade etti.

Kaynak: AA
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