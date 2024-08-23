Japonya, Güney Afrika ile Ekonomi İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

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Japonya, Güney Afrika ile başta enerji sektörü olmak üzere ekonomi alanındaki işbirliğini geliştirmek istediğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ülkeye resmi ziyarette bulunan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola'yı başkent Tokyo'da ağırladı.

Kamikava, görüşmede ülkesinin Güney Afrika ile özellikle elektrik ve enerji sektörü başta ekonomik işbirliğini güçlendirmek istediğini ve Güney Afrika'nın Afrika'da iş yapmak isteyen Japon şirketler için bir "merkez" olduğunu belirtti.

İki ülkenin de Hint- Pasifik Okyanusu'na kıyısı olduğuna işaret eden Kamikava, seyrüsefer serbestisi ve mavi ekonomi gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek istediğini aktardı.

Lamola da Japonya'nın Güney Afrika'daki sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik işbirliğinden duyduğu memnuniyeti kaydederek iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin artmasını umduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, Rusya- Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gerilim, Doğu Asya ve Kuzey Kore gibi uluslararası konular da ele alındı.