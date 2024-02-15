Japonya, Güney Çin Denizi'nde 4 ASEAN ülkesine deniz güvenliği desteği sağlayacak - Son Dakika
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Japonya, Güney Çin Denizi'nde 4 ASEAN ülkesine deniz güvenliği desteği sağlayacak

Japonya, Güney Çin Denizi\'nde 4 ASEAN ülkesine deniz güvenliği desteği sağlayacak

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Güney Çin Denizi'nde güvenliği artırmak amacıyla ASEAN üyesi Endonezya, Malezya, Filipinler ve Vietnam'a 10 yıllık deniz güvenliği desteği vermeyi planlıyor. Destek paketi kapsamında dron, radar cihazları ve devriye gemileri gibi güvenlik alanında kapasite artırıcı destekler sağlanacak.

15.02.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Güney Çin Denizi'nde güvenliği artırmak amacıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 4 ülkeye, 10 yıllık deniz güvenliği desteği vermeyi planlıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, JICA tarafından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgelerde, Çin'in artırdığı nüfuzuna karşı verilecek deniz güvenliği desteği, " Tokyo'nun güvenlik işbirliği önceliği verdiği" 4 ülkeye sağlanacak.

JICA, Güney Çin Denizi'nde güvenliği artırmak amacıyla ASEAN üyesi Endonezya, Malezya, Filipinler ve Vietnam'a deniz güvenliği alanında 10 yıllık destek verecek.

Detayları Mart 2025'te duyurulması planlanan destek paketiyle söz konusu ülkelere dron, radar cihazları ile devriye gemileri dahil güvenlik alanında kapasite artırıcı destekler sağlanacak.

Ulusal basında, Japon uzmanların ocak ayında Filipinler ve Endonezya'da güvenlik alanında incelemeler yaptığı, nisan ayında ise Malezya ve Vietnam'da benzer teknik geziler düzenleyeceği aktarıldı.

ASEAN üyesi ülkeler ve Japonya hükümeti, Aralık 2023'te, karşılıklı ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü dolayısıyla dostluğu ve ikili işbirliğini artırma hedefiyle başkent Tokyo'da liderler zirvesi düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Güney Çin Denizi'nde 4 ASEAN ülkesine deniz güvenliği desteği sağlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, Güney Çin Denizi'nde 4 ASEAN ülkesine deniz güvenliği desteği sağlayacak - Son Dakika
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