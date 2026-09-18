Japonya ile Özbekistan Tokyo'da maden ve tedarik zincirlerinde işbirliğinde anlaştı

Japonya ve Özbekistan, maden kaynakları ve tedarik zincirleri alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ülkesini ziyaret eden Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile başkent Tokyo'da görüştü.

Görüşmede Motegi ve Saidov, maden kaynakları ve tedarik zincirleri alanlarında Japonya ve Özbekistan arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

İki bakan, Hint-Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kuzey Kore konusu başta olmak üzere çeşitli meselelerde görüş alışverişinde bulundu.???????

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Aralık 2025'te görüştüğü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile iki ülke arasındaki maden tedarik zincirleri konusunda işbirliği yapmayı hedeflediklerini bildirmişti.