Japonya, İlk Tomahawk Füzesi Testini Gerçekleştirdi

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait bir destroyerin, ilk kez ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin canlı deneme atışını gerçekleştirdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD imalatı Aegis balistik füze savunma sistemiyle donatılmış ve MSDF'ye ait "Chokai" destroyeri Tomahawk füzelerinin ilk canlı atış testini yaptı.

Tomahawk seyir füzesinin canlı atış testi, ABD kıyılarının açıklarında Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirildi.

Söz konusu deneme, "MSDF'ye ait bir gemi tarafından gerçekleştirilen ilk Tomahawk füzesi canlı atış testi" oldu.

Aegis balistik füze savunma sistemiyle donatılmış destroyer, yeni kazandığı füze kapasitesiyle Nagazaki eyaletindeki Sasebo Limanı'na dönecek ve Japonya çevresindeki sulara konuşlandırılacak.

8 destroyere 400 adet Tomahawk

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, SDF'ye ait Aegis donanımlı 8 destroyerin modifiye edilerek toplamda 400 adet Tomahawk seyir füzesiyle donatılması planlanıyor.

Japon basınında, son deneme, "ulusal savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi çabalarının bir parçası" şeklinde nitelendirildi.

Yeni strateji ve savunma bütçesi

Tokyo hükümeti, 2022 yılı sonunda Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncellemişti.

Buna göre, 2. Dünya Savaşı sonrası "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olunduğu kaydedilerek, füze savunma kapasitesinin artırılması vurgulanmıştı.

Yeni strateji çerçevesinde "öz savunma önlemi" olarak Japonya'nın, düşman füze üsleri ve fırlatma rampalarına karşı ön saldırı kapasitesi kazanmasının önü açılmıştı.