Japonya'da İmparatorluk ailesi ve faaliyetlerinin tanıtımının artırılması amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da resmi hesap açıldı.
İmparatorluk İşleri Ajansının açıklamasına göre, İmparatorluk ailesinin, başta genç kesme olmak üzere "toplumsal tanıtımının artırılması" amacıyla, ajansa ait resmi Instagram hesabı açıldı.
1 Nisan itibarıyla paylaşımlar yapmaya başlayan hesapta, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako dahil aile üyelerinin katıldığı etkinlikler yer alacak.
Hesaptan yapılan ilk 20 paylaşımda, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçesi Masako'nun Ocak-Mart döneminde halka açık yerlerde resmi görevlerini yerine getirirken çekilen fotoğraf ve videoları yer aldı.
Ajans açıklamasında, "Kuruluş, sosyal medyaya katılarak, genç nesiller arasında imparatorluk ailesinin ne yaptığına dair ilgi uyandırmayı ümit ediyor." ifadesine yer verildi.
Hesabın, ilerleyen dönemde Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun da faaliyetlerine yer vereceği kaydedildi.
Ajans, kamuoyuna erişimini artırmak amacıyla Nisan 2023'te resmi bir basın-yayın ilişkileri ofisi kurmuştu.
Halihazırda 350 bine yakın takipçisi bulunan Instagram hesabına yönelik, sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı.
Sosyal medyada, hesaba ilişkin "Ajans Instagram'da. 1 Nisan şakası sanmıştım", "Ajansın bir Instagram hesabı açtığını duyunca hemen kontrol ettim. Ama tabii ki İmparator 'bugünkü öğle yemeğini' paylaşmazdı" yorumları yapıldı.
Bazı kullanıcılar, "İmparatorluk ailesinin, X yerine 'daha medeni olan' Instagram'ı seçmesi, iyi bir şey." şeklinde paylaşımda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Japonya İmparatorluk Ailesi, Instagram'da Resmi Hesap Açtı - Son Dakika
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nurtekin Karatay (33) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve Şükrü Kartal (32) yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.O. (16), gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, İ.O'nun cesedini sulama kanalından çıkardı. Genç, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
Hatay'da iş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinası taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken iş makinası zarar görmedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?