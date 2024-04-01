Japonya İmparatorluk Ailesi, Instagram'da Resmi Hesap Açtı

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Japonya'da İmparatorluk ailesi ve faaliyetlerinin tanıtımının artırılması amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da resmi hesap açıldı.

İmparatorluk İşleri Ajansının açıklamasına göre, İmparatorluk ailesinin, başta genç kesme olmak üzere "toplumsal tanıtımının artırılması" amacıyla, ajansa ait resmi Instagram hesabı açıldı.

1 Nisan itibarıyla paylaşımlar yapmaya başlayan hesapta, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako dahil aile üyelerinin katıldığı etkinlikler yer alacak.

Hesaptan yapılan ilk 20 paylaşımda, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçesi Masako'nun Ocak-Mart döneminde halka açık yerlerde resmi görevlerini yerine getirirken çekilen fotoğraf ve videoları yer aldı.

Ajans açıklamasında, "Kuruluş, sosyal medyaya katılarak, genç nesiller arasında imparatorluk ailesinin ne yaptığına dair ilgi uyandırmayı ümit ediyor." ifadesine yer verildi.

Hesabın, ilerleyen dönemde Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun da faaliyetlerine yer vereceği kaydedildi.

Ajans, kamuoyuna erişimini artırmak amacıyla Nisan 2023'te resmi bir basın-yayın ilişkileri ofisi kurmuştu.

Halihazırda 350 bine yakın takipçisi bulunan Instagram hesabına yönelik, sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada, hesaba ilişkin "Ajans Instagram'da. 1 Nisan şakası sanmıştım", "Ajansın bir Instagram hesabı açtığını duyunca hemen kontrol ettim. Ama tabii ki İmparator 'bugünkü öğle yemeğini' paylaşmazdı" yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar, "İmparatorluk ailesinin, X yerine 'daha medeni olan' Instagram'ı seçmesi, iyi bir şey." şeklinde paylaşımda bulundu.