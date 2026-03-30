Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya İran ile Görüşmeleri Değerlendiriyor

30.03.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi, Orta Doğu gerilimleri sürerken İran ile üst düzey görüşmeleri değerlendiriyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'daki gerilimler devam ederken ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda İran yönetimiyle üst düzey görüşmeler yapmayı değerlendireceğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Takaiçi, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gerilimler devam ederken, ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda "uygun" bir zamanda İran yönetimiyle görüşmeyi değerlendireceğini ifade eden Takaiçi, "Görüşmelerin yapılması için uygun zamanı, kapsamlı bir bakış açısıyla ulusal çıkarlar doğrultusunda değerlendireceğim." dedi.

Orta Doğu'daki istikrar, ham petrol ithalatının yüzde 90'dan fazlasını bu bölgeden karşılayan Japonya için hayati önem taşıyor.

Japonya hükümeti, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle rezervlerindeki petrol stoklarını kullanıma açmıştı.

Tokyo hükümeti, enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30 günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürmüştü.

Ülke genelindeki 11 depolama noktasından başlayan piyasaya arz, nisan sonuna kadar kademeli devam edecek.

Öte yandan Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Japonya içinde depolanan petrol de ülke içinde 6 günlük tüketime eş değer şekilde kullanıma açılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:15:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.