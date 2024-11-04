Japonya 'Kirameki 3' Uydusunu Fırlattı

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- Japonya, askeri haberleşme uydusu 'Kirameki 3'ü yörüngeye gönderdi

TOKYO - Japonya Savunma Bakanlığına ait "Kirameki 3" askeri haberleşme uydusu H3 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Japonya Savunma Bakanlığı'na ait "Kirameki 3" askeri haberleşme uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. JAXA'dan yapılan açıklamada, uyduyu taşıyan H3 roketinin yerel saatle 15.48'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi. Hava şartlarından daha az etkilenen "X-band" adlı frekans bandını kullanan ve askeri birimler arasında hızlı ve büyük miktarda veri alışverişini mümkün kılacak uydunun planlandığı üzere kalkıştan yaklaşık 29 dakika sonra yörüngesine yerleştiği kaydedildi.

İlk olarak Ekim ayı ortasında yapılması planlanan fırlatma, olumsuz hava şartları ve teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti.