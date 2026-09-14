Japonya Meclis Başkanı Mori, 15 yıl sonra Ukrayna'ya destek ziyaretinde

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Mori Eisuke'nin, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini bildirmek amacıyla başkent Kiev'e gittiği bildirildi.

Kyodo ajansının, Tokyo hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Meclis Başkanı Mori, Kiev'e ziyaret düzenledi.

Ukrayna'da üst düzey yetkililerle görüşecek Mori, Ukrayna Parlamentosunda da konuşma yapacak.

Mori, 14-15 Eylül'ü kapsayan ziyaretinde, Japonya'nın Ukrayna'ya desteğini bildirecek.

Ukrayna'ya ilave destek

Stefanchuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha bir gün önce Paris'te, G7 Zirvesi marjında ??görüşüyorduk. Bugün ise Mori'yi bizzat Ukrayna'da ağırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Stefanchuk, görüşmelerde, Ukrayna'ya sağlanacak ilave desteklere dair kapsamlı müzakere ile iki ülke parlamentoları arasında yeni işbirliği fırsatlarının ele alınacağına işaret etti.

15 yıl sonra Meclis başkanı düzeyinde ilk ziyaret

Söz konusu ziyaret, 2011 yılından bu yana, Japonya'dan meclis başkanı düzeyinde, Ukrayna'ya yapılan ilk ziyaret olarak kayda geçti.

Japonya'da Rusya-Ukrayna krizine hakim siyasetçilerinden biri olarak tanınan Mori, 1995-2011 yıllarında Japonya-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubundan görev almıştı.

2023'te G7'ye davet

Japonya'dan Ukrayna'ya en üst düzey son ziyaret, dönemin Başbakanı Kişida Fumio tarafından Mart 2023'te düzenlenmişti.

Ziyarette Kişida, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Mayıs 2023'te, ülkenin güneyindeki Hiroşima'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesine davet etmişti.