Japonya'nın Çin ile İlişkilerinde Değişim

10.04.2026 12:02
Japonya, Çin'i 'önemli komşu ülke' olarak tanımlayarak diplomatik ilişkilerinde seviye düşürdü.

Japonya, Çin ile geçen yıl Tayvan'a ilişkin gelişen diplomatik gerilimin ardından bu ülkeyle ilişkilerine yönelik tanımlamasını daha düşük seviyede bir ifade ile değiştirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, kabine toplantısında ülkenin dış politikası ve faaliyetleri hakkında her yıl yayımlanan diplomatik raporu sundu.

Geçen yılın raporunda "en önemli ikili ilişkilerden biri" olarak tanımlanan Çin, bu yılın raporunda tanımlama açısından daha düşük seviyedeki "önemli komşu ülke" ifadesiyle nitelendirildi.

Tokyo'nun 2025 yılı dış politikasını değerlendiren yeni raporda, Çin'in Japonya'ya yönelik "tek taraflı eleştirilerini ve baskıcı eylemlerini artırdığı" belirtildi.

Öte yandan raporda, Tokyo'nun Pekin yönetimiyle diyalog ve etkileşime açık olduğu ifade edildi.

Tanımlamadaki bu değişiklik, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren açıklamaları nedeniyle iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimin uzantısı olarak yorumlanıyor.

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim

Japonya Başbakanı Takaiçi, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

Kaynak: AA

