Japonya\'nın en yaşlı kişisi 116 yaşında hayatını kaybetti

TOKYO, 12 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın en yaşlı kişisi olarak bilinen 116 yaşındaki kadın, Salı sabahı Osaka eyaletinin Kashiwara kentinde yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kyodo News tarafından yayımlanan habere göre, 25 Nisan 1907 doğumlu son günlerini çoğunlukla Kashiwara'da bulunan huzurevindeki yatağında geçirdi.

İspanya'da yaşayan 116 yaşındaki Maria Branyas Morera, Ocak 2023 itibarıyla dünyanın en yaşlı kadını unvanını taşıyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre, Morera 4 Mart 1907'de doğdu.