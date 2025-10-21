Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi - Son Dakika
Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi
21.10.2025 08:40
Japonya'da Liberal Demokrat Parti'nin liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, ülkenin tarihindeki ilk kadın başbakan olarak mecliste yapılan oylamada 237 oyla seçildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi. Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya'da meclis oturumunda, ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı. Buna göre, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, 237 oyla yeni başbakan seçildi. Rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko'nun 149 oyuna karşı seçilen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

JAPONYA BAŞBAKANI İŞİBA ŞİGERU'NUN İSTİFASI

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti. Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu. Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi - Son Dakika

10:09
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
09:55
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
09:44
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye’ye getirilmesi kısıtlandı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı
09:43
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
09:31
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı
09:14
Türk futbolunun acı kaybı 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi - Son Dakika
