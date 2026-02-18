Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı: Takaiçi Sanae - Son Dakika
Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı: Takaiçi Sanae

18.02.2026 10:22
Takaiçi Sanae, Japonya'nın 105. başbakanı olarak Meclis'te 354 oyla seçildi. Kabine duyurulacak.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Takaiçi Sanae, erken genel seçim sonrası düzenlenen Meclis oturumunda, ülkenin 105. başbakanı seçildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da Meclis, 8 Şubat'ta erken genel seçim sonrası yeni başbakanı belirlemek üzere toplandı.

Ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin Meclis oturumunda yapılan oylamada, LDP lideri Takaiçi Sanae, 464 oydan 354'ünü alarak yeniden başbakan seçildi.

Ana muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı (CRA) lideri Ogawa Junya ise 50 oy elde etti.

Erken genel seçimde, Meclis'teki sandalyelerin 3'te 2'sini elde eden ve ülkenin 105. başbakanı seçilen Takaiçi'nin hafta içinde yeni kabinesini duyurması bekleniyor.

Seçim

Erken genel seçimde LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltmişti.

Böylelikle iktidar partisi Meclis'te sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçmişti.

Ekim 2025'te önce LDP lideri, ardından Meclis içi seçimle ülkenin "ilk kadın başbakanı" olan Takaiçi, partisiyle savaş sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etmişti.

465 üyeli Meclis'te 310 sandalyeli 3'te 2 çoğunluk, yasa tasarılarını yürürlüğe koyma ve anayasa değişikliği yolunu açıyor.

Takaiçi kimdir?

Japonya'nın ilk kadın başbakanı 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de doğdu. Takaiçi'nin babası bir imalathanede işçi, annesi ise eyalet karakolunda memurdu.

Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1984'te mezun olan Takaiçi, 1987'de bir ABD Kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, TV Asahi ve Fuji TV dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, ilk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez Meclis'e girdi.

Takaiçi, 4 Ekim 2025'te parti içi seçimde LDP liderliğini üstlenmiş ve 21 Ekim 2025'te ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi'nin, Japon dövüş sanatlarını izlemeyi ve tüplü dalışı sevdiği biliniyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.