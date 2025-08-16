Japonya'nın Teslimiyetinin 80. Yılı - Son Dakika
16.08.2025 16:32
Başbakan İşiba, anma töreninde pişmanlık ifade etti, ama savaş dönemindeki saldırganlığı kabul etmedi.

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki koşulsuz teslimiyetinin 80'inci yıl dönümünde savaşta ölenler için düzenlenen anma töreninde Başbakan İşiba Şigeru "pişmanlık" ifadesini kullandı. Ancak bu pişmanlıkta, ülkenin Asya ülkelerine yönelik savaş dönemi saldırganlığına dair bir sorumluluk kabulü yer almadı.

Tokyo'da cuma günü düzenlenen anma töreninde konuşan İşiba, Japonya'nın bir daha asla savaş yoluna girmeyeceğini söyledi ve hayatta kalanların yaşlanmaya devam etmesiyle birlikte savaşın "acı" anılarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. İşiba, "O savaştan duyulan pişmanlık ve alınan dersler bir kez daha kalbimize derinlemesine kazınmalıdır" diye ekledi.

İşiba, 2012'den bu yana yıllık anma töreninde "pişmanlık" kelimesini kullanan ilk Japon lider oldu. Ancak, son dönemdeki öncüllerinin izinden giderek, Japonya'nın savaş sırasındaki saldırganlığı ve bunun Asya'da neden olduğu acıları doğrudan belirtmedi.

İşiba, günün erken saatlerinde de Tokyo'nun merkezinde bulunan kötü namlı Yasukuni Tapınağı'na ritüel bir adak gönderdi. Tarım Bakanı Şinjiro Koizumi de tapınağı ziyaret ederek, İşiba'nın başbakanlık görevine başlamasından bu yana söz konusu tapınağa giden ilk bakan oldu.

Çin'in Japonya Büyükelçiliği sözcüsü ise Yasukuni Tapınağı'nın, saldırı savaşından sorumlu Japon militaristlerinin manevi bir aracı ve sembolü olduğunu ve 14 mahkum edilmiş A sınıfı savaş suçlusunu onurlandırdığını belirterek, Çin'in Japonya'yı saldırganlık tarihiyle yüzleşmeye ve bu konuda düşünmeye, Yasukuni Tapınağı gibi konularda sözlerini ve taahhütlerini samimi bir şekilde yerine getirmeye, militarizmden tamamen uzaklaşmaya, barışçıl gelişme yolunda ilerlemeye ve somut eylemlerle Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmaya çağırdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

15:26
