Japonya'nın Yenilenebilir Enerji Hedefi 2040 - Son Dakika
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Japonya'nın Yenilenebilir Enerji Hedefi 2040

Japonya, 2040'a kadar yenilenebilir kaynakları enerji üretiminin %40-50'sine ulaştırmayı planlıyor.

10.12.2024 16:23
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TOKYO, 10 Aralık (Xinhua) -- Japon hükümeti 2040 yılına kadar güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını ülkenin en büyük güç kaynakları haline getirmeyi amaçlayan yeni enerji politikası taslağı üzerindeki görüşmeleri tamamladı.

Japon devletine ait NHK kanalına göre yeni politika ile yenilenebilir enerji kaynaklarının 2040 yılına kadar toplam enerji üretiminin yüzde 40 ila 50'sine katkıda bulunması ve yüzde 30 ila 40 paya sahip olması beklenen termik enerjiyi geçmesi öngörülüyor.

Japonya'nın mevcut enerji politikası, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 36-38 olmasını hedefliyor. Yeni hedef ise yeni nesil güneş pilleri ve açık deniz rüzgar teknolojilerindeki ilerlemelerle desteklenen önemli değişimi yansıtıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları hava koşullarına bağımlılık ve yüksek maliyetler gibi zorluklarla karşı karşıya olsa da Japon hükümeti teknolojik yeniliklerin bu kaynakların yaygınlaşmasını sağlayacağını öngörüyor.

Nükleer enerji ise mevcut hedef çerçevesindeki yüzde 20'lik payını koruyacak ve yenilenebilir enerjilerle birlikte karbonsuzlaştırma çabalarında kilit bir bileşen olarak işlev görecek.

NHK'nın bildirdiğine göre söz konusu hedefleri içeren taslağın gelecek hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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