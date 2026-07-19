Japonya Nükleer Tartışmalara Açık

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, bazı Avrupa ülkelerinin nükleer caydırıcılığı güçlendirme yönünde adımlar attığına dikkati çekerek Japonya'nın da nükleer silahlar konusunu tartışmaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre Bakan Koizumi, yaptığı açıklamada, hükümetin yıl sonuna kadar üç temel ulusal güvenlik belgesini revize etmeyi planladığını anımsattı.

Fransa ve Finlandiya'nın daha güçlü nükleer caydırıcılığı destekleyen politikalar izlediğine işaret eden Koizumi, Japonya'nın da nükleer silahlar konusuna "değinmekten kaçınamayacağını" belirtti.

Koizumi, Japonya'nın güvenlik ortamının giderek daha zorlu hale geldiğini öne sürerek, bugüne kadar tartışılması uygun görülmeyen bazı konuların da ele alınması gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Mart'ta, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuştu.

Finlandiya parlamentosu da 17 Haziran'da aldığı kararla, nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.