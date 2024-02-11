Japonya, Samoa\'ya 2,4 Milyar Yenlik Kalkınma Yardımı Verecek

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Japonya hükümeti, Pasifik adaları ülkesi Samoa'ya 2,4 milyar yen (16 milyon dolar) kalkınma yardımı verecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Pasifik Adaları ülkeleri turu kapsamında Samoa'nın başkenti Apia'ya gitti

Kamikava, burada Samoa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Fiame Naomi Mata'afa ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre Japonya hükümeti, Samoa'ya 2,4 milyar yen (16 milyon dolar) yardımda bulunacak.

Yardımın, başkent Apia'da bulunan Samoa Ulusal Üniversitesi'nin kalkındırılmasında kullanılacağı aktarıldı.

Mata'afa ve Kamikava bu yıl temmuzda Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Pasifik Adaları Liderleri Toplantısı'nın (PALM) hazırlıklarını görüştü.

Görüşmede, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi süreci ele alındı.

Japon Bakan, atık suyun Pasiifk Okyanusuna salıverilmesi sürecine yönelik detaylı ve bilimsel temelli açıklamalarla Pasifik Adaları ülkelerinin aydınlatılması sözü verdi.

Kamikava Yoko, Samoa'yı ziyaret eden ilk Japonya Dışişleri Bakanı oldu.

Pasifik Adaları ülkesi turu kapsamında Kamikava, hafta başında Fiji'de, "Pasifik Adaları Forumu" üyesi 18 ülkenin, bakan ve üst yöneticileriyle bir araya gelecek.