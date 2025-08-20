Japonya Savunma Bakanı İstanbul Tersanesi\'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Nakatani'nin, İstanbul Tersanesi Komutanlığınca yürütülen projeleri incelediği anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.