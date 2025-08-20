Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Nakatani'nin, İstanbul Tersanesi Komutanlığınca yürütülen projeleri incelediği anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Japonya Savunma Bakanı İstanbul Tersanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?