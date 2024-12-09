Japonya, Suriye\'deki Gelişmeleri İzliyor

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Japonya hükümeti, Suriye rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Hayaşi, Japon hükümetinin, rejimin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Suriye halkının "özgürlük ve refah içinde yaşamasını umduklarını" dile getiren Hayaşi, rejimin ardından bölgedeki insani durumun iyileşmesini temenni ettiklerini belirtti.

Hayaşi ayrıca, uzun vadede bölgede barışı ve istikrarı sağlamak için uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.