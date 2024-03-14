Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı\'na 20 Milyon Dolar Bağışlayacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'nın, faaliyetlerini desteklemek için ajansa 20 milyon dolar sağlayacağını açıkladı.
Grossi, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaptığı denetlemeler sonrası, başkent Tokyo'nun Uçisaiwaiço bölgesindeki Dış Basın Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu.
Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının, atık suyun okyanusa tahliyesini başlattığı Ağustos 2023 sonrası bu ilk ziyaretine yönelik Grossi, "memnuniyet" vurgusu yaptı.
Tahliye aşamalarında, trityum haricinde tüm radyoaktif elementlerin atık sudan filtrelendiğini kaydeden Grossi, sürecin, uluslararası standartlara uygun yapıldığını teyit ettiğini belirtti.
Atık suyun şu ana kadar "çevre üzerinde zararlı etkisinin bulunmadığına" işaret eden Grossi, verileri "memnuniyetle izlediğini" ve yerel balıkçılarla bir araya geldiğini de söyledi.
Grossi, "Her şeyin olması gerektiği gibi gittiğine dair güvenceyi sağlamanın bir yolu olarak, UAEA'nın, bağımsız çalışmasını sürdürmek için orada kalmaya devam edeceğine güveniyorlar." dedi.
"Şeffaflık ön koşul"
Süreçte "tam şeffaflığın" önemini vurgulayan Grossi, "Güvenilir ilerleyiş için şeffaflık ön koşulumuz. Şeffaflık yoksa güvenilirlik de yoktur. Fukuşima'da yaptığımız, benzeri görülmemiş bir şey." ifadelerini kullandı.
Grossi, Tokyo'da görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, ajansın faaliyetlerini desteklemek amacıyla UAEA'ya 20 milyon dolar sağlamayı taahhüt ettiğini de bildirdi.
Rafael Mariano Grossi, finansman desteğinin, kanser araştırmaları ve tıp gibi nükleer teknolojiyi kullanan çeşitli alanlarda UAEA'nın yürüttüğü bir dizi teşebbüsü desteklemek amacıyla kullanılacağını dile getirdi.
Dördüncü evre sürüyor
Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'a (TEPCO) göre, geçen yıl içinde ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlanan işlenmiş atık su boşaltımında dördüncü evre şubatta başladı.
31 Mart 2024 itibarıyla sona erecek 2023 mali yılı kapsayan 4 evre boşaltım doğrultusunda, nükleer santralden toplamda 31 bin 200 ton atık su boşaltılmış olacak.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.
Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
UAEA, Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya hükümeti ve TEPCO'nun radyoaktif özellikli atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.
Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.
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