Japonya ve Endonezya'dan Ekonomi ve Güvenlik İşbirliği

31.03.2026 13:16
Japonya ve Endonezya, Tokyo'da yapılan görüşmelerle ekonomi ve güvenlik alanında işbirliği kararı aldı.

Japonya ve Endonezya'nın, ekonomi ve güvenlik alanlarında somut işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Takaiçi, ekonomi ve güvenlik alanlarında somut işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Japonya ve Endonezya, uzun yıllara dayanan dostane ilişkiler kurmuş stratejik ortaklardır." ifadesini kullandı.

Takaiçi ayrıca, Orta Doğu'daki duruma yönelik yaklaşımlarında iki ülkenin "yakın uyum" içinde olduğunun da teyit edildiğini aktardı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise "tehlikelerle dolu" olarak nitelendirdiği mevcut uluslararası ortamda Endonezya ve Japonya'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Endonezya ve Japonya şirketleri arasında yatırım taahhüdü

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Tokyo'da düzenlenen Endonezya-Japonya İş Forumu'nda, Endonezya ile Japonya şirketleri arasında 22,6 milyar dolarlık yatırım taahhütleri imzalandı.

Forumda konuşan Subianto, yatırımcıların endişelerini bizzat ele alacağını belirterek, sorun yaşanması halinde doğrudan kendisine ulaşılabileceğini kaydetti.

İmzalanan söz konusu taahhütnameler ise enerji, yeşil ekonomi ve teknoloji işbirliği gibi alanları içeriyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Endonezya, Teknoloji, Güvenlik, Japonya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tokyo, Son Dakika

