Japonya ve Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeli - Son Dakika
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Japonya ve Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeli

Japonya ve Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tehlikeli ve tırmandırıcı eylemlerinden endişe duyduklarını bildirdi. Japonya ve Filipinler, işbirliklerini güçlendirme çabalarını sürdürüyor.

10.07.2024 08:38
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Japonya ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin'in "tehlikeli ve tırmandırıcı eylemleri konusunda ciddi endişe" taşıdıklarını bildirdi.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çabalarını sürdürüyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru, Filipinler'in başkenti Manila'da "2+2'li Güvenlik Zirvesi"ne katıldı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodore'nin ev sahipliğindeki zirvede bölgesel gelişmeler ele alındı.

"Serbest ve açık bir Hint-Pasifik"

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildirgeye göre, bakanlar, Güney Çin Denizi'nde "Çin'in tehlikeli ve tırmandırıcı eylemleri konusunda ciddi endişe" taşıdıklarını vurguladı.

Bakanlar, iki ülkenin, ABD ve Avustralya ile sürdürdüğü dörtlü işbirliğinin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu için kilit öneme sahip olduğunu" bildirdi.

Zirve öncesinde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. nezaretinde bakanlar, iki ülke arasında "Karşılıklı Erişim Anlaşması" (RAA) imzalamıştı.

RAA ile her iki ülkenin askerleri, birbirlerinin topraklarına girebilecek

Her iki ülkenin askerlerinin, ortak askeri tatbikatlar amacıyla birbirlerinin topraklarına girebilmesinin yasal dayanağını oluşturacak anlaşma, Filipinler Senatosu ve Japonya Ulusal Meclisinde kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

RAA kapsamında Japonya ile Filipinler arasında güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi dahil bölgede ortak askeri tatbikatların kolaylaştırılması hedefleniyor.

Anlaşmayla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Filipinler ordusu arası personel değişimi ile afet yardımını kapsayan faaliyetlere hız kazandırılacak.

RAA'nın yürürlüğe girmesinin ardından SDF, her yıl Filipinler ve ABD ev sahipliğinde bölgede düzenlenen büyük çaplı "Balikatan" tatbikatına tam üye olarak katılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya ve Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeli - Son Dakika

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