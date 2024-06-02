Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları Üst Düzey Temaslarda Anlaştı

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Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Güney Kore ordusu arasında üst düzey temasların "tam kapsamlı" sürdürülmesinde anlaştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik güvenlik forumu "Shangri-La Diyaloğu" marjında görüştü.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kihara ve Shin, SDF ve Güney Kore ordusu arasında üst düzey temasların "tam kapsamlı" sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, 2018'de yaşanan "radar kilitleme" vakası nedeniyle söz konusu "tam kapsamlı" üst düzey temasların, iki ülke ordusu arasında 6 yıldır yapılamadığı belirtildi.

Haziran 2023'te yine Singapur'da bir araya gelen Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları, iki ülke orduları arasında üst düzey temasların "çalışma düzeyli" başlatılmasında anlaşmıştı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu

İkili, Japonya-Güney Kore güvenlik işbirliğinin, bölgede "temel değerleri ve stratejik çıkarları paylaşan" her iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.

İki Bakan, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemini vurguladıkları görüşmede, iki ülke savunma otoriteleri arasında "diyalog ve karşılıklı güvenin derinleştirilmesinde" anlaştı.

Kuzey Kore füze denemeleri

Kihara görüşmede, üst düzey görüşmelerin yeniden başlatılmasının hem Tokyo- Seul ikili hem de Tokyo-Washington-Seul üçlü ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Japon Bakan, Japonya ve Güney Kore'nin, ABD işbirliğiyle Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine ilişkin "gerçek zamanlı bilgi paylaşımını artırması" gerektiğini söyledi.

Görüşme sonrası gazetecilere konuşan Kihara, "radar kilitleme" vakasına yönelik anlaşma sağlamanın önemini vurguladı ancak tarafların "pozisyonlarını koruduklarını" ifade etti.

Kihara, "Radar (kilitleme) konusundaki konumumuzu değiştirmedik ve iki taraf arasında boşluklar devam ediyor. Benzer bir olay tekrar yaşanırsa telafisi mümkün olmaz." dedi.

2018 öncesi ilişkilere dönülmesi hedefleniyor

Görüşme sonrası basına konuşan Shin, söz konusu anlaşmayla Güney Kore'nin "gemilerinin güvenliğini sağladığını" belirterek, iki tarafın da ilişkilerin 2018 öncesindeki haline geri dönmesi için çalışacağının altını çizdi.

Shin, "Güney Kore, ABD ve Japonya birlikte çalışabilecekleri alanları görüşecekler. Bu üçlü işbirliğini daha resmi hale getirecek ve daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Olay

Aralık 2018'de Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait devriye uçağı ile Güney Kore Donanmasına (ROKN) ait destroyer arasındaki "radar kilitleme" vakası, diplomatik krize neden olmuştu.

Japonya, ROKN destroyerinin, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) atış kontrol radarını MSDF uçağına doğrulttuğunu; Güney Kore ise bunu reddederek, MSDF uçağının, destroyere yakın alçak irtifada "tehditkar" uçtuğunu savunuyor.

Batıdaki Noto Yarımadası açıklarında ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) yaşandığı ve "silahların ateşlenmediği" aktarılan olay, iki ülke savunma otoriteleri arasında gündemini koruyor.