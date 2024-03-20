Japonya ve Pasifik Adaları Ülkeleri Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri, bölgesel savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Japonya'nın ev sahipliğinde başkent Tokyo'da "2. Japonya Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu" zirvesi düzenleniyor.
Zirveye, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Pasifik Adaları ülkelerinden Savunma Bakanları ile üst düzey hükümet temsilcileri katılıyor.
Japon hükümeti açıklamasına göre, zirvede bakanlar, "hukukun üstünlüğüne dayanan özgür, açık ve sürdürülebilir bir denizcilik düzeninin önemini" ele alıyor.
Bakanlar ve hükümet temsilcilerinin, son dönemde Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında, zirve bildirgesiyle yeni adımlar açıklayabileceği kaydediliyor.
Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri, söz konusu çok uluslu savunma diyalog çerçevesini Eylül 2021'de başlatmıştı.
İlk toplantı, o dönem, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti.
Liderler temmuzda Tokyo'da
Öte yandan Japon hükümeti ev sahipliğinde temmuz ayında Tokyo'da düzenlenecek "10. Pasifik Adaları Liderler Toplantısı"na bu ülkelerin liderleri katılacak.
Bölgesel güvenlik ortamının gidişatının ele alınacağı zirvede, liderlere "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu anlatılacak.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ocaktaki açıklamasında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesini, "bu yılın önceliklerinden" olarak nitelemişti.
Bölgesel diplomasi hedefiyle Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.
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