Japonya ve Umman'dan Orta Doğu İletişimi

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Orta Doğu'da süren gerilim karşısında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi ile Busaidi telefonda görüştü.

Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin önemine dikkati çeken Motegi, bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla Umman ile yakın iletişimi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de ülkesinin, sorunların diyalog ve diploması yoluyla çözülmesini istediğini vurguladı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.